الإثنين 11 ديسمبر 2017
مواجهات بالضفة الغربية وغزة بعد قرار ترامب

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    قرار
    ارهق دماء وسيرهقها
    وزعزعز استقرار منطقة وسيزعزع العالم
    ضرب بعرض الحائظ تعايش الشعوب وخلق الفتنة
    والله اكبر ليست شعار الارهاب
    الله اكبر وكبير على كل كبير ومتعجرف
    ويتلاعب بارواح البشر
    نتمنى العدول عن القرار
    قبل خسارة كبرى
    حينا يصعب وقف النزيف

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