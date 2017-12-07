مواجهات بالضفة الغربية وغزة بعد قرار ترامب

تعرف مناطق عديدة بالضفة الغربية وغزة، غليانا ومواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت قنوات عربية وأوربية، أن الطلبة رفضوا التوجه إلى الجامعات فيما أغلقت كل المحلات التجارية، صباح اليوم الخميس، كما شدد الأمن الإسرائيلي حضوره في الميادين تحسبا لأي تجمعات غاضبة.

وأكدت المصادر نفسها، أن مواجهات اندلعت في الضفة الغربية، أطلق فيها العسكريون الإسرائيليون قنابل مسيلة للدموع لتفريق الاحتجاجات.

وحذر العام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكنه تجاهلها وأعلن أمس قراره، الذي أدانه العالم بأسره، بما في ذلك دول مقربة من واشنطن، على غرار بريطانيا وفرنسا.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الخميس، إلى انتفاضة جديدة ضد إسرائيل، بعدما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي ل(حماس)، في كلمة بغزة “نطالب وندعو وسنعمل على إطلاق انتفاضة في وجه الاحتلال الصهيوني”.

وحث هنية الفلسطينيين والمسلمين والعرب على الخروج في مظاهرات احتجاجا على القرار الأمريكي، واصفا إياها “بيوم الغضب”.

وقال “ليكن 8/12 غدا أيضا بداية انتفاضة شعبنا الفلسطيني في وجه هذا الاحتلال”، مضيفا “أعطينا تعليمات لكل أبناء حركة (حماس) في كل أماكن تواجدهم إلى إعلان نفير داخلي وإلى التهيئ والتحضير لمتطلبات المرحلة القادمة لأنها مرحلة فاصلة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني”.

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