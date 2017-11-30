الجمعة 08 ديسمبر 2017
الحوادث الوهمية تستنفر التأمينات

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1 تعليق

  1. 1

    متتبع مغربي

    يجب أن تعطى تحفيزات وتفصيلات للسائق الذي بفضل الله لم يرتكب أية حادثة خلال سنة التأمين، لا إذا توقف لسبب (ما) ربما قد يكون التوقف لعطل ميكانيكي أو ما إلى ذلك فتلهف شركة التأمين مكافأته السنوية بدعوى عدم الاستمرارية

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