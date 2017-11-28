الجمعة 08 ديسمبر 2017
الملك وواتارا يدشنان محطة لتفريغ السمك بأبيدجان

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    على بركة الله
    الله يكمل بخير
    ويتمم لما فيه خير للبلاد و العباد
    للاخوة الايفواريين

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