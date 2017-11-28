الخميس 07 ديسمبر 2017
لفتيت يلاحق جمعيات “دوباج” التمويل

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1 تعليق

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    guazari

    السلام عليكم ورحمة الله
    اما بعد
    سيدي
    ان حسابات بنكية وفيرة و لا تحصى في حساب بنكي للجمعيات تراكم و من هنا جمعية بسيدي معروف و هم جمعيات سوى اناس تعلمو السرقة و النهب من المنح و هم سوى مافيا حازو على تراكم الاموال بلا فائدة و هذه الجمعية مرت بعدة تغييرات في المكتب لسبب السرقة منهم من اشترى سيارة و منهم من اصبح يملك كرسي رئاسي لا يقدر ان ينزله اي احد و اصبح يحب اموال الجمعية حبا جما و لا حول و لا قوة إلا بالله

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