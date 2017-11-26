الجمعة 08 ديسمبر 2017
برلمان “بيجيدي” يرفض ولاية ثالثة لبنكيران

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1 تعليق

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    خالد

    موغابي المغرب بعد سنين في الحكومة يصبح الشخص مدمنا على الكرسي والمنصب ولا يهمه شئ سوى البقاء اما ان كان مفيدا ومنتجا وخدوما فلا يهمه ذلك فالحكومة والبرمان اصبحا مستعمراتان من طرف الموغابيين

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