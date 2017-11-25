الجمعة 08 ديسمبر 2017
“تشرميل” أساتذة بالبيضاء وبرشيد وفاس

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1 تعليق

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    طنسيون

    مشكلة التعليم هي في منظوره التقليدي المتخلف. هي في تكديس الدروس والتدريس بالمواد وكثرتها. هي في الطرق والوسائل التقليدية المنحصرة في الترديد والتكرار للحفظ والتلقين الذي ينمط العقل ويعيق انفتاحه. بل هو يكرس الملل والعزوف ويزيد من التعسف والانحراف ويشجع على العنف والتطرف. كل أنظمة التعليم في العالم تطورت ونجحت في الاندماج مع العولمة بتجديد مناهجها وأساليبها التعليمية وبنيتها التحتية وتكييفها مع متطلبات العصر، إلا نظامنا الذي ضل متشبثا بحاله محافظا على وضعه بالترقيع والتجميل لوجهه وعلى شكله المشوه. هي مسألة عقلية و فكر و وعي و إدراك لأي نوع من التعليم يلاءم ويناسب الأجيال الصاعدة بعد فشل هذا النموذج لعقود مستمرة.

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