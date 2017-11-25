حدادي: الإسبان أعاروني اهتماما كبيرا

قال إنه يتمنى المشاركة في المونديال بالقميص الوطني

عبر منير حدادي، لاعب ألافيس الإسباني، في حوار مع إذاعة «أوندا ثيرو»، عن رغبته في لعب مونديال روسيا 2018 مع المنتخب الوطني. ووصف حدادي علاقته باللاعبين المغاربة في الليغا بالجيدة، شاكرا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الوطنية على المجهودات التي تبذلها لدى «فيفا» في سبيل تحقيق أمنيته. وفي ما يلي نص الحوار:

أخبرنا كيف بدأت قصة رغبتك في تغيير المنتخب؟

اتصل بي مسؤولون من الجامعة المغربية لكرة القدم وأخبروني أنه لا يزال بإمكاني تمثيل المغرب. فرحت جدا بسماع هذا الخبر. عندما أعطيتهم الموافقة باشروا الإجراءات اللازمة، على الفور.

هل تواصلت مع فريقك بشأن هذا التغيير؟

لا لم أخبر أحدا، بقي الأمر بيني و بين مسؤولي الجامعة المغربية لكرة القدم.

هل توصلت بأخبار من المسؤولين المغاربة أخيرا؟

نعم، إنهم يقومون بكل ما في وسعهم حتى أستطيع الانضمام للمنتخب الوطني في أقرب فرصة ممكنة.

جرت الأمور بسرعة فائقة إذ كنت في قائمة منتخب الشبان و بعد إصابة دييغو كوستا قرر مدرب المنتخب الأول ضمك في آخر لحظة، لم يكن عمرك يتعدى 17 عاما، لكن بعد ذلك تغير كل شيء، حدثنا عن ذلك…

لا أدري. لم أستطع الحصول على دقائق لعب أكبر في البارصا، لكنني أحاول أن أشتغل كل يوم وأطور مستواي.

هل ندمت على قبولك دعوة المنتخب الإسباني الأول؟

لا لقد أعاروني اهتماما كبيرا و أنا أشكرهم على ذلك.

أعطيت الضوء الأخضر للمسؤولين المغاربة لتقديم طلب تغيير المنتخب أمام «فيفا»، ماذا كان رد اللجنة؟

لم يصلني أي جديد بخصوص هذا الموضوع، تحدثت مع مدرب الأسود منذ أيام و كل ما قال لي هو أن المسؤولين يقومون بكل ما في جهدهم، لكي أنضم إلى المنتخب في أقرب وقت ممكن.

كيف ترى التركيبة البشرية للمنتخب الوطني؟ يملكون فريقا قويا أليس كذلك؟

بلى، دائما ما كان المنتخب المغربي قويا.

هل تجمعك علاقة بلاعبين من المنتخب الوطني وخاصة أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد؟

نعم بالطبع، تجمعني علاقة ببعض اللاعبين هناك، و دائما ما نتكلم أنا و أشرف.

هل نصحك بالقدوم إلى المنتخب الوطني؟

نعم، الجميع هناك فرح بالتأهل لكأس العالم و أتمنى أن أكون معهم قريبا.

هل ترى نفسك لاعبا للأسود في مونديال روسيا 2018؟

إنه حلم أتمنى تحقيقه.

والداك من أصول مغربية، أظن أنك متعلق بالتقاليد المغربية بشكل كبير، هل أنت مسلم؟

نعم أنا أدين بالإسلام و أؤدي كل فرائضه.

إذن فأنت لا تشرب الخمر و لا تأكل لحم الخنزير؟

(يضحك) لا، بالطبع لا.

هل تواصلت مع الجامعة الإسبانية لكرة القدم منذ اتخاذك لهذا القرار؟

لا لم أتواصل معها.

هل تحفظ النشيد الوطني المغربي؟

نعم، دائما ما أستمع له.

شكرا جزيلا منير على مرورك معنا، أتمنى أن تقدم مباريات كبيرة مع نادي ألافيس و أن تلعب كأس العالم مع المنتخب المغربي، و أتمنى أن أتصل بك حينها لتهنئتك بالهدف الذي ستسجله في مرمى ألمانيا في كأس العالم حين يفوز المغرب على ألمانيا 2 – 1 و تكون أنت مسجل هدف الفوز.

(يضحك) أتمنى ذلك، شكرا لكم.

نور الدين الكرف

في سطور:

الاسم الكامل: منير الحدادي

تاريخ الميلاد: فاتح شتنبر 1995 بإسبانيا

الجنسية: مغربي إسباني

الفريق الحالي: ألافيس الإسباني

الفريق الأصلي: برشلونة

مكان اللعب: مهاجم

الأندية التي دافع عن ألوانها: برشلونة وفلنسيا

الصفة: دولي رفقة المنتخب الإسباني لأقل من 19 سنة وثلاث دقائق بقميص منتخب الكبار

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