الجمعة 08 ديسمبر 2017
حدادي: الإسبان أعاروني اهتماما كبيرا

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1 تعليق

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    jad

    اولا الشعب المغربي أخد من الحدادي موقفا واضحا وجل المغاربة لم يعودوا متحمسين لخدماته والثانية انه في قانون الفيفا الحالي من المستحيل عليه ان ينضم للمنتخب المغريي لانه لعب ازيد من دقيقة للمنتخب الاسباني ومن يلعب بقميص منتخب وطني ولو لدقيقة واحد لا يمكنه تغيير انتماءه لفريق وطني آخر ولو امتلك جنسيته .

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