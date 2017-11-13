وفاة سجين بوجدة

أعلنت إدارة السجن المحلي بوجدة، اليوم الاثنين، عن وفاة السجين (ه-م) بمستشفى الفرابي بالمدينة، حيث نقل إليه منذ 27 أكتوبر الماضي قصد الاستشفاء.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج نقلا عن إدارة السجن المحلي بوجدة، أن السجين كان قد حظى قيد حياته، بالمراقبة والتتبع الطبيين المستمرين بسبب مرض عضال كان يعاني منه على مستوى المعدة، إذ أجري له 37 فحصا طبيا داخليا وسبع فحوصات طبية خارجية.

وأضاف المصدر ذاته أن السجين المتوفى كان محكوما بـ10 سنوات سجنا نافذا من أجل الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب في حالة العود، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض.

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