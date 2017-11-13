الاستماع لمحام بفاس حول تدوينات

استمعت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات، إلى “ع. غ” محام في هيأة المحامين بفاس وناشط حقوقي، حول عدة تدوينات ومنشورات مختلفة تضمنتها صفحته الخاصة في موقع الاجتماعي “فيسبوك”، ودونت تصريحاته في محضر رسمي أحيل على النيابة العامة المختصة، لاتخاذ المتعين.

ودامت جلسة الاستماع للمحامي رئيس سابق لفرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتاونات، نحو ساعتين بناء على أوامر الوكيل العام باستئنافية فاس، بحضور زميله عضو مكتب نقابة هيأة المحامين بفاس، قبل إغلاق المحضر وتوقيعه واستشارة النيابة العامة المختصة. وسوئل المحامي “ع. غ” الذي طالما رافع دفاعا عن طلبة وفاعلين سياسيين وحقوقيين أثناء محاكماتهم في ملفات أمام مختلف محاكم الدائرة القضائية وخارجها، حول مجموعة من الصور وتدوينات فيسبوكية تخصه أو تبادلها مع أشخاص آخرين، وتتعلق بتظاهرات واحتجاجات طلابية وجماهيرية سلمية.

وأنكر علاقته بحسابين فيسبوكيين أو معرفته بصاحبيهما، مؤكدا قرصنة حسابه السابق وتجميده قبل سنتين بعد فشل كل محاولات استرجاعه لتغيير مقرصنيه قن الدخول إليه، مؤكدا أن حسابه الشخصي الحامل لاسمه، هو الوحيد الذي ينشر به ويتفاعل فيه مع أصدقائه وناشطين جمعويين وسياسيين.

حميد الأبيض (فاس)

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