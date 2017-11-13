اعتقال سارقي سيارة برلماني بالحوز

أحالت عناصر الدرك الملكي ببلدية أيت أورير، باقليم الحوز، أول أمس (الخميس)، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، متهمين بسرقة سيارة برلماني سابق و الاعتداء عليه بالضرب والجرح.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي بأيت أورير، في وقت قياسي وبإشراف مباشر لقائد المركز، ليلة الثلاثاء الماضي، من اعتقال المتورطين في السرقة تحت طائلة العنف .

و تعرض الضحية البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري سنة 1984 إلى 1992 بإقليم ورزازات، مساء الاثنين الماضي، لعملية سرقة نفذها مجهولان بحي النزهة ببلدية أيت أورير .

وأفادت مصادر ” الصباح ” أحد الموقوفين المسمى ” ز ” عاطل عن العمل، من مواليد 1999، فيما شريكه في الجريمة يسمى ” ع ا ” من مواليد 1998، يدرس بمركز التكوين المهني بتحناوت.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الموقوفين ليسا من ذوي السوابق العدلية وتعتبر هذه العملية الأولى لهما في مشوارهما الإجرامي، إذ قاما باعتراض سبيل البرلماني البالغ من العمر 78 سنة، و اعتديا عليه قبل سلبه سيارته من نوع “فياط دبليو.

وفور توصله بالخبر، استنفر قائد الدرك الملكي بأيت أورير عناصره، وأطلق حملة تمشيطية واسعة، انتهت بالوصول إلى المتهمين ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، قبل تقديمهما للعدالة لمحاكمتهما من أجل المنسوب إليهما، بعد استعادة السيارة المسروقة .

محمد السريدي (الحوز)

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