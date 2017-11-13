حجي: هذه أهدافنا بمونديال روسيا

قال مصطفى حجي، المدرب المساعد للناخب الوطني هيرفي رونار، إنه يعلم بصعوبة المهمة في كأس العالم روسيا 2018، لكن الأسود سيقدمون كل ما لديهم، للذهاب أبعد ما يكون في المنافسة.

وأضاف حجي في تصريح على إذاعة “راديو مارس” اليوم الاثنين، أن “المنتخب المغربي مطالب بتقديم مستوى كبير، والعمل على التحضير للمونديال سينطلق من الآن”.

واعتبر حجي أن مشاركة الأسود الخامسة في المونديال، “لن تكون من أجل المشاركة فقط، بل علينا أن نكون مستعدين لتقديم مستوى أكبر من الدورات السابقة”.

وينتظر المغاربة بشوق كبيرن قرعة الدور الأول من كأس العالم 2018، المقررة في فاتح دجنبر المقبل بموسكو، للتعرف على منافسي الأسود في المجموعة.

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