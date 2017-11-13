طقس الثلاثاء .. برد قارس في أغلب المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يوم غد الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات والهضاب العليا الشرقية والسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، إضافة إلى المنطقة الشرقية حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل.

وسيظل الطقس مستقرا مع مرور سحب من الأجواء العليا بالأقاليم الجنوبية وسماء صافية عموما بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي على العموم بباقي المناطق. وسيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستترواج درجات الحرارة الدنيا مابين 01 – و4 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، ومابين 05 و10 درجات بكل من الجنوب الشرقي والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط و والماس، ومابين 10 و15 درجة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وسوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية ، وستكون مابين 16 و21 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 15 و20 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، ومابين 20 و25 درجة بشمال البلاد والوسط والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 26 و31 درج بباقي أنحاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والرباط، وهائجا بين رأس غير وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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