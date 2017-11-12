درك اليوسفية يحبط سرقة أسلاك هاتفية

قادت الصدفة إلى إحباط عملية سرقة كمية كبيرة من الأسلاك الهاتفية داخل تراب إقليم اليوسفية.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن دورية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي باليوسفية تمكنت من استرجاع أكثر من خمسمائة متر من أسلاك الهاتف كانت في حوزة عصابة، ولم تتمكن العناصر الدركية من إيقاف المتهمين الذين فروا إلى وجهة مجهولة.

وتابعت المصادر أن العملية وقعت في الطريق الرابطة بين اليوسفية وإقليم الرحامنة، على بعد كيلومترات قليلة من “مدارة بوشان”، واستعمل أفراد العصابة سيارة رباعية الدفع للفرار، وبعد التنسيق مع النيابة العامة تم تحرير مذكرة بحث في حق المتهمين وتم إرجاع الكمية المسروقة إلى الوكالة المحلية لاتصالات المغرب.

وأشارت المصادر إلى أن التنسيق مع رجال الأمن والدرك الملكي وذلك من خلال تكثيف المراقبة وإحداث دوريات تجوب مداخل المدينة من جهة مراكش وآسفي وابن جرير، قاد في أحيان كثيرة إلى إحباط عمليات سرقة تهم الأسلاك الكهربائية والهاتفية.

حسن الرفيق (آسفي)

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