اعتقال مروج مخدرات بشيشاوة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بمجاط، بإقليم شيشاوة، رفقة خليفة قائد قيادة امزوضة، الأحد الماضي، من إيقاف تاجر مخدرات داخل منزل بدوار» إغر ازكارن» بالجماعة القروية مزوضة بالإقليم ذاته.

وجاء اعتقال المتهم المسمى «إ.أ» من مواليد 1996 بالديار السعودية عازب، والذي صدرت في حقه عدة مذكرات بحث وطنية، بناء على تحريات مكثفة حول تورطه في الاتجار في المخدرات. وأفاد مصدر مطلع، أن عناصر الدرك الملكي بمركز مجاط، رفقة خليفة قائد قيادة امزوضة الزاوية النحلية، ألقت القبض على الظنين بعد محاصرته داخل منزله، حيث اتضح لرجال الدرك الملكي ووجوده هناك.

محمد السريدي (شيشاوة)

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