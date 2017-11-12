10 سنوات لمعتد على شاب وخليلته

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه بعشر سنوات سجنا، بعد مؤاخذته من أجل السرقة والضرب والجرح بالسلاح باستعمال ناقلة ذات محرك، فيما برأت الضحية من المنسوب إليه وحكمت ببراءته.

وعثرت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي بسيدي بوزيد، على المتهم في حالة مزرية قرب أحد المخيمات الصيفية، وبعد استفساره، دلهم على غريمه وزعم أنه كان ضحية اعتداء شنيع منه. وانتقلت العناصر ذاتها إلى مكان آخر، فعثرت على شابة وشاب مضرجين في دمائهما، ونقلت الجميع إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاج.

واحتفظ بالشابين ووضعا تحت المراقبة الطبية، وأجريت لهما ثلاث عمليات جراحية لرتق الجروح، وقضيا ثلاثة أيام تحت العناية المركزة. وبعد تماثلهما للشفاء، سلما للضابطة القضائية التي وضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما.

واستمعت الضابطة القضائية للفتاة فصرحت أنها انتقلت رفقة صديقها على متن دراجته النارية نحو سيدي بوزيد، وجلسا في مكان عام، وبعد مرور وقت قصير، فوجئا بالمتهم مع زميله يهجمان عليهما، فوضع المتهم مدية على عنق زميلها، فيما أمسك رفيقه من شعرها ونزع سلسلة ذهبية من عنقها ووجه لها ضربة على رأسها أفقدتها وعيها فسقطت على الأرض.

أ . ذ (الجديدة)

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