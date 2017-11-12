الحبس لمتهم لم يوفر مؤونة شيك

آخذت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، صباغا من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، وأدانته بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 23250 درهما، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقه القضائية. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت الغرفة عينها بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 28 ألف درهم قيمة الشيك موضوع النازلة، فضلا عن تعويض إجمالي قدره خمسة آلاف درهم.

ويستفاد من محضري الضابطة القضائية، المنجزين من قبل شرطة مكناس، أن المستفيد من الشيك تقدم، بواسطة دفاعه، بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، يعرض فيها أنه تسلم من المشتكى به، الذي يعمل صباغا، شيكا مسحوبا عن البنك الشعبي، يحمل مبلغ 65 ألف درهم، موضحا أنه حينما تقدم لاستخلاصه من الجهة المسحوب عنها أرجع له بملاحظة “رصيد غير كاف”، مرفقا شكايته بأصل الشيك موضوع المتابعة وشهادة عدم الأداء.

وبالاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم، من مواليد 1964 بالحاجب، متزوج وأب لخمسة أبناء، بالمنسوب إليه، مصرحا أن الشيك المسحوب عن حسابه بالبنك المذكور يخصه ومن توقيعه، مضيفا أنه سلمه للمستفيد منه في إطار معاملة تجارية، في الوقت الذي لم يكن يتوفر على الرصيد الكافي لتغطيته، مشيرا إلى أنه عاجز عن الأداء.

خليل المنوني (مكناس)

تعليقات