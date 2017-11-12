تخفيض حكم معتد على شرطي بالجديدة

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، أخيرا، بالبت في ملف متهم بجناية الضرب والجرح في حق شرطي وإشاعة الفوضى في الشارع واعتراض سبيل المارة، وقررت تخفيض الحكم الابتدائي إلى ست سنوات سجنا، بعد أن أدانته الغرفة الجنائية الابتدائية بعشر سنوات سجنا.

وأوقفت مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة المكونة من فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي وفرقة الشرطة السياحية وفرقة الأخلاق العامة وعناصر الشرطة القضائية، المتهم خلال رمضان ما قبل الماضي بعد مواجهات دامية.

وورد في محضر الضابطة القضائية، أن الشريط الساحلي، عاش ساعات قليلة قبل موعد أذان صلاة مغرب أول أيام رمضان، مشاهد رعب حقيقية، عقب مطاردة الموقوف، الذي ظل يشكل أحد أخطر المجرمين لسوابقه القضائية وبسط سيطرته وبطشه على سوق للا زهرة ببوشريط والمناطق والأحياء المجاورة له.

وانطلقت المطاردة، حسب المحضر ذاته، من السويقة بعد نشوب نزاع بين الموقوف وبعض الباعة المتجولين، بعد العبث بسلعهم. وحمي وطيس المواجهة واستعملت الأسلحة البيضاء، وتحول الشارع المجاور بعد فرار المعني بالأمر، إلى حلبة للصراع، بعد لجوئه إلى سطح منزل من المنازل مستعينا بسكين ومهددا كل من اقترب منه.

وأدت المواجهات بينه وبين مختلف العناصر الأمنية إلى إصابة ضابط الشرطة القضائية ممتاز، وتسبب في تمزيق سرواله.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

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