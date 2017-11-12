اعتقال شابين بفاس أهانا شرطيين

وضع شخصان عمرهما 20 سنة و26 ، رهن الحراسة النظرية بعد اعتقالهما مساء الثلاثاء الماضي من قبل عناصر الشرطة بالمنطقة الثالثة للأمن ببن دباب عين قادوس بفاس، لاتهامهما بعرقلة السير وسب وشتم عناصر الأمن أثناء تقييدهم مخالفة مرورية في حق أحدهما.

وكان المشتبه فيهما على متن دراجة نارية، قبل أن توقفهما دورية أمنية بالسد القضائي بشارع الأدارسة بواد فاس، لتحرير محضر مخالفة مرورية تتعلق بعدم احترام سائقها علامة “قف”، وعدم ارتداء خوذة الرأس لمرافقه، لكنهما لم يمتثلا وعرضا عناصر الشرطة لاعتداء لفظي قبل تصوير ذلك.

وقال مصدر أمني إن الشابين المعتقلين اللذين أحيلا على النيابة العامة المختصة، أوقفا بناء على أمر النيابة العامة، وأخضعا للبحث تحت إشرافها.

وتناقل رواد تطبيقات “واتساب” وموقع “فيسبوك”، فيديو من دقيقة و12 ثانية، التقطه أحدهما بكاميرا هاتفه المحمول، ويكشف نقاشا حادا وتدافعا بين زميله وشرطي على إيقاع صراخه الهستيري واحتجاجه على ما أسماه “الحكرة” شاهرا 50 درهما بداعي أدائهما غرامة مرورية تضاعف المبلغ 3 مرات.

حميد الأبيض (فاس)

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