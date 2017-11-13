مسيرة احتجاجية لتلاميذ إلى عمالة السراغنة

في سابقة من نوعها في المغرب، نظم عشرات التلاميذ و التلميذات يدرسون بالثانوية التأهيلية سيدي موسى بإقليم قلعة السراغنة زوال الثلاثاء الماضي، مسيرة احتجاجية صوب عمالة الإقليم بسبب الإعتداء الذي تعرضت له تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة الجمعة الماضية، على يد شاب من أقرباء رجل سلطة في الإقليم. وذكر أحد المشاركين في المسيرة ل “الصباح” أن التلاميذ قضوا تقريبا ست ساعات ليقطعوا مسافة خمسة و ثلاثين كلومترا، وهي المسافة التي تفصل قيادة عين إيكلي جماعة سيدي موسى دائرة القلعة بني عامر، حيث توجد الثانوية التي يتابعون بها دراستهم عن مقر عمالة إقليم القلعة. و أضاف المشارك أن السلطات حاولت التدخل لمنعهم من إكمال مسيرتهم في النقطة الكيلومترية 12 وتحديدا بقيادة العامرية، إلا أن التلاميذ و التلميذات أصروا بكل حزم على إكمال طريقهم رغبة في ملاقاة عامل الإقليم.

وأكد أحد المشاركين أن عشرة تلاميذ مثلوا المحتجين و تمكنوا من ملاقاة عامل إقليم قلعة السراغنة الذي وجدوه في استقبالهم حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، ووعدهم بأنه سيتابع حادث الاعتداء الذي تعرضت له التلميذة « سلمى » بشكل شخصي، كما تعهد بتوفير الأمن في محيط المؤسسات التعليمية، و الحد من العنف و الجريمة.

ومن جهته قال محمد أمين لحميدي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ويؤازر التلميذة « سلمى»، في اتصال ب « الصباح »، إنه تلقى بارتياح نتائج اللقاء الذي جمع عامل إقليم قلعة السراغنة وممثلي التلاميذ المحتجين.

ونوه لحميدي بالدور الذي لعبه آباء و أولياء تلاميذ وتلميذات الثانوية الذين شجعوا أبناءهم وبناتهم على هذه الخطوة، رغم صعوبتها، سيما و أن من بين المشاركين في المسيرة تلاميذ لا تتجاوز أعمارهم 11 أو 12 سنة، أبوا إلا أن يخوضوا معركة تضامنا مع زميلتهم « سلمى » التي لاتزال ترقد بمصحة خاصة بمراكش، كما أشاد بروح المسؤولية و التضامن التي أبان عنها المحتجون رغم صغر سنهم.

وتعرضت التلميذة « سلمى » لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض أمام مدخل ثانوية سيدي موسى، على يد شخص مقرب من رجل سلطة بالإقليم، وهو ما أثار استنكار فعاليات من الإقليم و خارجه.

رجاء خيرات (مراكش)

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