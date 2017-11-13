استخلاص عمولات بـ 600 مليار

حصدت البنوك، خلال السنة الماضية، عمولات صافية وصلت إلى أزيد من 600 مليار سنتيم ( 6 ملايير و 300 مليون درهم)، وارتفعت العمولات المحصلة من قبل مختلف المؤسسات البنكية بنسبة 7.9 %، مسجلة تحسنا مقارنة مع السنة السابقة التي لم ترتفع العمولات، خلالها، سوى بنسبة 4.9 %، حسب إحصائيات بنك المغرب، وتمثل العمولات ثلثي الأرباح. واستخلصت البنوك نصف هذه العمولات مقابل تدبيرها لحسابات زبنائها وتمكينهم من وسائل الأداء، إذ اقتطعت مليارا و400 مليون درهم على تدبير الحسابات و مليارين و 300 مليون، مقابل وسائل الأداء التي تمكن زبناءها منها.

ويلاحظ أن العمولات على الخدمات التي تقدمها البنوك تواصل ارتفاعها سنة بعد أخرى رغم إقرار البنك المركزي مجانية عدد من الخدمات التي كان الزبناء يؤدون عنها سابقا. ويرجع السبب إلى أن البنوك سارعت إلى الزيادة في أسعار خدماتها من أجل تعويض خسارتها عن الخدمات التي أصبحت مجانية.

وأفاد بعض زبناء المؤسسات البنكية أنهم تفاجؤوا عند الاطلاع على كشوفات حساباتهم باقتطاعات لم يتمكنوا من معرفة مبرراتها، وعند استفسارهم لمؤسساتهم البنكية تبين أن الأمر يتعلق بزيادات في بعض الخدمات، وذلك دون إشعار مسبق.

وأوضحت مصادر أن مؤسسات بنكية عمدت إلى الزيادة في أسعار بعض خدماتها لتعويض الكلفة التي تحملتها، إثر قرار والي بنك المغرب بإضافة 6 خدمات جديدة إلى اللائحة التي كانت تضم 16 خدمة أصبحت المؤسسات البنكية تقدمها إلى زبائنها بالمجان. وتشمل مجانية الخدمات الجديدة الولوج إلى البنك الرقمي، وإعادة منح القن السري المتعلق ببطاقة الأداء، والتعرض لدى المؤسسة البنكية على الشيك أو البطاقة البنكية في حال ضياعهما، واستبدال البطاقة البنكية التي لم يتم استعمالها من قبل صاحبها، وأخيرا رفض صرف الشيك لسبب شكلي، كل هذه الخدمات كان مؤدى عنها في السابق قبل دخول دورية والي بنك المغرب الأخيرة حيز التنفيذ. ومن أجل التقليل من الانعكاسات المالية لهذا القرار على موارد البنوك، لجأ بعضها، إلى الزيادة في تعريفة الخدمات المؤدى عنها. وهمت هذه الزيادة التحويلات البنكية، التي ارتفعت تسعيرتها، عند بعض البنوك، بخمسة دراهم، كما أصبح أصحاب الحسابات بالدرهم القابل للتحويل، مطالبين بأداء مقابل مالي، بعد ما كانت الخدمة مجانية. كما عمد البعض الآخر إلى الزيادة في أسعار خدمة مسك الحسابات الجارية، التي ارتفعت بحوالي 40 درهما في السنة. ولم تقتصر الزيادة على الخدمات المقدمة للأفراد، بل شملت، أيضا، المقاولات، إذ رفعت بعض المؤسسات البنكية عمولة التصديق على الشيك، التي يتعين على المقاولة المستفيدة أداؤها، بقيمة 5 دراهم، وتحصيل وصرف الكمبيالة التي ارتفعت بحوالي 5 دراهم. وأشار بنك المغرب، في هذا الصدد، إلى أن مؤشر أسعار الخدمات البنكية ارتفع بوتيرة أعلى مرتين من مستوى التضخم. وأكد البنك المركزي أن تعريفات الخدمات ارتفعت، خلال أربع سنوات الأخيرة بنسبة 11 %، وذلك رغم إقرار المجانية لـ 22 خدمة بنكية.

ويتضح أن التمركز الذي يميز القطاع البنكي يجعل المنافسة محدودة بين مختلف الفاعلين البنكيين، إذ لا تختلف العمولات المقتطعة بشكل كبير بين المؤسسات البنكية. وتمثل العمولات القسط الأكبر من الأرباح التي تحققها.

عبد الواحد كنفاوي

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