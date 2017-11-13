إغلاق الحساب البنكي … “شروط الخزيرات”

ما زال زبناء بنوك يتلقون أظرفة بيضاء بين الفينة والأخرى، توجههم إلى ضرورة تسوية وضعيتهم في مواجهة البنك، عن حسابات نسوا أو تناسوا أنها ما زالت مفتوحة، بعد إهمال استغلالها منذ سنوات طويلة، رغم وضوح الإطار القانوني المنظم لإجراءات إغلاق الحساب البنكي، إذ يلزم القانون الجديد 12- 134، الذي ينسخ الفصل 503 من مدونة التجارة، البنوك بإغلاق حساب الزبون الذي لم تتم تغذيته بمبالغ مالية طيلة سنة كاملة منذ تاريخ احتساب أول رصيد في الحساب، فيما يتعين على البنك قبل ذلك، إشعار الزبون بواسطة البريد المضمون، إلى العنوان الأخير الذي أدلى به إلى وكالته البنكية، من أجل منحها أجلا للاحتفاظ بحسابه البنكي يمتد إلى غاية 60 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار.

وتحولت عملية إغلاق الحساب البنكي، التي يتعين ألا تستغرق أكثر من 48 ساعة، بعد تقديم الزبون طلبا في الأمر إلى وكالته البنكية، إلى مفاوضات مقيدة بشروط “الخزيرات”، إذ يضطر الزبون إلى انتظار أسابيع وأشهرا دون نتيجة، بسبب أعطاب في التواصل بين الوكالات البنكية والإدارات المركزية، خصوصا ما يتعلق بالمراسلات المعلوماتية، ذلك أن الطلب يفترض أن ينجز على مستوى الوكالة، قبل أن يحول إلى الإدارة للتأشير عليه، ويعود بعد ذلك إلى الزبون، علما أن إغلاق أي حساب بنكي غير مقيد بمدة زمنية محددة، فتلزم توجيهات مديرية الرقابة البنكية الوكالات البنكية بضرورة إنهاء المعاملة فور التوصل بالطلب، أي يفترض ألا يتجاوز زمن العملية دقائق معدودات.

وتتحدث مصادر مهنية، عن مشاكل في تنفيذ البنكيين للقانون، عندما يتعلق الأمر بإغلاق حسابات بنكية، ذلك أن المعاملة الخاصة بإغلاق الحساب، تتطلب المزيد من الوقت، لغاية “تطهير” الحساب، أي البحث عن الالتزامات والمنتوجات المرتبطة به، ذلك أن الحسابات المرتبطة بتحويلات قروض، تفترض التأكد من وفاء الزبون بالتزاماته، المتعلقة بالأقساط المستحقة والتأمين على القرض، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحسابات موضوع نزاع بين البنوك والزبناء، فيما نبهت المصادر ذاتها، إلى اقتراف بنكيين لأخطاء خلال عملية “إغلاق الحساب”، تتمثل في حذف الحساب فقط من النظام المعلوماتي، فيما تظل الالتزامات المرتبطة به نشيطة ضمن النظام ذاته، ما يفسر استمرار توصل الزبون بخطابات التحصيل من البنك.

بدر الدين عتيقي

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