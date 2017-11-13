أب يمـارس شـذوذه علـى ابنتـه القاصـر

كان يستغلها جنسيا منذ سنتين وبرر جريمته برفض زوجته معاشرته

اهتزت منطقة الهراويين بالبيضاء، على وقع فضيحة جنسية بطلها أب اعتاد ممارسة شذوذه الجنسي على ابنته القاصر منذ سنتين، قبل أن تضبطه زوجته متلبسا بجريمته وتتقدم بشكاية إلى الشرطة القضائية لمولاي رشيد.

ودخلت فرقة الأخلاق العامة على خط القضية، واعتقلت الأب المتهم، وبعد تعميق البحث معه، أحالته على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، أول أمس (الخميس) من أجل جناية زنا المحارم.

حول تفاصيل القضية، تقدمت امرأة الثلاثاء الماضي، بشكاية إلى فرقة الأخلاق العامة، تفيد فيها أنها ضبطت زوجها يمارس الجنس على ابنتها القاصر البالغة من العمر 16 سنة بطريقة شاذة، على فراش الزوجية بمنزلها بالهراويين.

وأثارت الشكاية حفيظة رئيس فرقة الأخلاق العامة، فاستمع للابنة القاصر، فأكدت ما جاء في شكاية والدتها، موضحة أن والدها كان يمارس عليها الجنس بطريقة شاذة منذ سنتين.

وكشفت القاصر أول استغلال جنسي لها من قبل والدها، عندما استغل وجودها لوحدها بالمنزل، فتحرش بها، قبل أن يجردها من ملابسها، فانتابتها حالة من الذهول والصدمة، خصوصا عندما شرع في ممارسة الجنس عليها من الدبر، مشددة على أنها ترددت في إخبار والدتها بالأمر خوفا من الفضيحة، فاستغل والدها صمتها، وظل يمارس عليها الجنس كلما رغب في ذلك. وبناء على هذه الاعترافات، انتقل رئيس فرقة الأخلاق العامة مصحوبا بعناصر الفرقة إلى الهراويين، خصوصا دوار “المدني 2″، حيث تم نصب كمين للأب المتهم انتهى باعتقاله ونقله إلى مقر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه.

نفى الأب أثناء الاستماع إليه اتهامات زوجته وابنته، واعتبرها كيدية، وتحريضا من زوجته للانتقام منه بسبب خلافات زوجية، ليخضع لمواجهة مع ابنته وزوجته، فتراجع عن إنكاره، واعترف بالمنسوب إليه.

وبرر الموقوف استغلاله ابنته جنسيا إلى خلافه الحاد مع زوجته منذ أزيد من سنتين، وامتناعها خلال هذه المدة الطويلة عن تلبية رغباته الجنسية، قبل أن تثير مفاتن ابنته شهوته الجنسية، فاستغل وجودها لوحدها ومارس عليها الجنس بطريقة شاذة، وعندما التزمت الصمت، واصل استغلاله لها جنسيا، إذ كان ينتظر دخول زوجته في نوم عميق، ليتوجه إلى غرفة ابنته، ويمارس عليها الجنس، إلى أن ضبط متلبسا بجريمته من قبل زوجته.

مصطفى لطفي

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