بطاقة صحافة مزورة تورط “فيسبوكيا”

استغربت مصادر “الصباح”، إطلاق النيابة العامة بتطوان سراح، أحد المعروفين بنصبه بمستشفى سانية الرمل، رغم الشكايات التي تقدم بها ضحايا ضده، وكذلك إدلائه ببطاقة مزورة للصحافة خلال توقيفه مساء أمس (الخميس).

وأكدت مصادر “الصباح”، أن المعني كان يستعمل العمل الخيري، ذريعة للنصب على مرضى وضحايا بالمستشفى، وادعى أثناءتوقيفه من قبل الشرطة، أنه صحافي مدليا ببطاقة مزورة.

وتم الاستماع إلى المتهم من قبل عناصر الدائرة الأمنية الأولى قبل أن يتم اقتياده إلى مقر ولاية أمن تطوان للتحقيق معه من لدن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح، بانتحال صفة صحافي، إضافة لتعميق البحث معه بخصوص الشكايات الواردة على النيابة العامة.

وتجري أبحاث لأجل الوصول لمصدر بطاقة الصحافة التي كان يحملها، ويستعملها في عمليات النصب التي قام بها، داخل المستشفى وخارجه، حسب الشكايات التي لم تحرك في حقه لحد الساعة.

ومن المنتظر أن يصدر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، بيانا في الموضوع، يطالب فيه النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها في تداول البطائق الصحفية المزورة وغير القانونية، وعدم الصرامة بخصوص تنفيذ مدونة الصحافة الجديدة.

يوسف الجوهري (تطوان)

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