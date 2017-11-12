الحكومة تهدف إلى تقليص نسبة البطالة إلى 8.5 % في 2021

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الحكومة المغربية تهدف إلى خفض نسبة البطالة إلى 8,5 في المائة في أفق سنة 2021.

وأوضح الوزير، في كلمة خلال “الملتقى الدبلوماسي” الذي تنظمه المؤسسة الدبلوماسية بشكل دوري لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، أن الحكومة تسعى، من أجل تحقيق هذا الهدف، إلى إحداث 200 ألف منصب شغل سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة تتوفر على رؤية ومقاربة التقائية في مجال التشغيل تهم مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.

وأضاف يتيم أن التشغيل، باعتباره قضية أفقية، سيظل في صلب اهتمامات الحكومة، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي في مجال التشغيل اعتمد لجنة وزارية للتشغيل تتمثل أدوارها في تحديد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الحكومية في هذا المجال لكي ترفعه إلى المجلس الحكومي.

وأشار الوزير إلى أنه إلى جانب هذه اللجنة هناك لجان موضوعاتية فرعية يشتغل كل منها على محور من محاور البرنامج، منها لجنة تعمل على دعم خلق فرص الشغل ولجنة معنية بملاءمة التكوين في الجامعة وفي التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل ولجنة خاصة بالبرامج النشيطة للتشغيل مثل برنامج المقاول الذاتي والتكوين من أجل الإدماج، وأخرى معنية بمناخ الشغل، بما يشمل علاقات الشغل والتنظيم النقابي والتشاور الاجتماعي، وغيرها من اللجان التي ستسهر على تفعيل البرنامج الحكومي في مجال التشغيل.

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