الأحد 12 نوفمبر 2017
الحكومة تهدف إلى تقليص نسبة البطالة إلى 8.5 % في 2021

مقالات ذات صلة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version