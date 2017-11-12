مهرجان سينما الشباب الدولي ينطلق في 21 نونبر بورزازات

تحت شعار “السينما ملتقى الثقافات”، تنظم ما بين 21 و25 نونبر الجاري أشغال الدورة الثالثة للمهرجان الجامعي الدولي لسينما الشباب، الذي ينظمه منتدى الجنوب للسينما والثقافة والكلية متعددة التخصصات بورزازات- جامعة ابن زهر.

وأفاد بلاغ لإدارة المهرجان، الذي يستضيف فنانين وأكاديميين ونقادا وطلبة سينما من المغرب والجزائر وبوركينافاصو وسلطنة عمان وفرنسا وكندا، بأن برنامجه يتضمن عروضا لأفلام طويلة وثائقية وروائية ذات علاقة بالتاريخ والذاكرة بكل تجلياتها.

وأوضح أن من بين هذه الأفلام “ميلوديا المورفين” لهشام أمل و”مسافة ميل بحذائي” لسعيد خلاف و”وداعا كارمن” لمحمد أمين بنعمراوي و”في انتظار بازوليني” لداود أولاد السيد و”سينمائيو الثورة” لسعيد مهداوي و”في طريق الفوسفاط” لمحمد النضراني ومليكة المنوك و”الهارب” لعلي الصافي و”الحنين إلى الضوء” لباتريسيو كازمان و”مع طه حسين” لمومن السميحي و”جوهرة بنت الحبس” لسعد الشرايبي.

وأضاف البلاغ أن هذه الأفلام ستعرض بفضاءات متنوعة بكل من ورزازات وقلعة أمكونة وتينجداد والرشيدية وزاكورة، كما سيتم تنظيم لقاءات مع المخرجين و الفنانين المشاركين بقصر المؤتمرات والكلية متعددة التخصصات والمعهد المتخصص في المهن السينمائية وبعض المؤسسات التعليمية بالمدينة.

ويتضمن برنامج المهرجان أيضا لقاء خاصا حول “السينما العمانية الناشئة” وجلسة مع ممثلي الجامعات الجزائرية حول رهانات تدريس السينما والصورة بها، ولقاء مفتوحا مع الناقد السينمائي الفرنسي أوليفيي بارلي، ولقاءات أخرى مع مجموع المخرجين الحاضرين كسعد الشرايبي وداود أولاد السيد ومومن السميحي وسعيد مهداوي وهشام أمل ومحمد النضراني وعلي الصافي.

كما يتضمن البرنامج، حسب المصدر ذاته، توقيعات للكتب ومعارض فنية وورشات تكوينية في الإنتاج السينمائي والتعبير الجسدي وإدارة الممثل والإخراج السينمائي والتصميم والغرافيزم والسينوغرافيا والديكور والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي.

وتنظم هذه الدورة من المهرجان الجامعي الدولي لسينما الشباب بدعم من المركز السينمائي المغربي والمجلس البلدي والمجلس الإقليمي لورزازات وجهة درعة تافيلالت ومؤسسات أخرى.

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