الحكومة البريطانية تنشر تاريخ خروجها من أوربا رسميا

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوربي في 29 مارس 2019، وذلك بموجب تعديل سيطرح ضمن مشروع قانون بريكست الذي لا يزال قيد الدرس في البرلمان.

وصرح وزير بريكست، ديفيد ديفيس، أن التعدبل “الذي تقدمنا به بوضوح يقول إن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوربي في 29 مارس 2019”.

وأوضح ديفيس “لقد استمعنا الى الرأي العام والبرلمان وطرحنا هذا التعديل لتفادي أي إلتباس”.

وبعد تصويت البريطانيين لصالح بريكست في استفتاء في يونيو 2016، تقدمت رئيسة الحكومة تيريزا ماي بطلب رسمي في 29 مارس لخروج بلادها من التكتل وأطلقت بذلك مرحلة مفاوضات تستمر عامين قبل موعد الانسحاب الرسمي. وفي كلمة في فلورنسا في 22 شتنبر الماضي، كررت ماي رغبتها بإتمام بريكست بحلول 29 مارس 2019.

ومن المفترض أن يضع مشروع القانون، الذي يعتبر حاسما في عملية الخروج من الاتحاد الأوروي حدا لسيادة التشريعات الأوربية في القانون البريطاني.

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