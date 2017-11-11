المجلس الإقليمي لكلميم يصادق على مشروع ميزانية 2018

صادق المجلس الإقليمي لكلميم، أول أمس الخميس، على مشروع ميزانيته برسم 2018.

وصادق أعضاء المجلس على هذه الميزانية، التي تقدر ب43 مليون درهم (مع تسجيل عجز بنحو 6 ملايين درهم)، بالإجماع خلالة دورة استثنائية ترأسها رئيس المجلس إحيا إفردان بحضور والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم محمد الناجم أبهاي.

كما صادق المجلس خلال الدورة على عدد من الاتفاقيات تتعلق بمشروع المساهمة في محاربة البناء المفكك بالمؤسسات التعليمية بالوسط القروي، واقتناء سيارة للنقل المدرسي لفائدة دار الطالبة بجماعة تيمولاي.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقيات شراكة تتعلق بمشروع اقتناء تجهيزات لفائدة الهيئات العاملة في مجال المنتجات المجالية، وبقافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة ساكنة الاقليم، وربط الجنوب الغربي لحي الرحمة (جماعة كلميم) بالشبكة الكهربائية، وتسلم أربع سيارات للنقل المدرسي وسيارة إسعاف.

تعليقات