الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
أهداف مناظرة الصخيرات لتقليص نسبة الأمية

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1 تعليق

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    استاد وطني

    لتقليص نسبة الىل الامية بالمغرب وهي تخصيص قسم بجميع مؤسسات التعليمية لمحاربة الامية لاوللاياء اللاتلاميد الاميين وخاصة المنضرات امام الابواب ابنائهم ويكونو فريبين منهم للمتابعة كما وجب انشاء اقسام بالارياف والمدارس بالقرى للاتعليم اللغة العربية لغة القرءان الكريم وقال الله سبحانه نحن نقرا عليك قرءانا عربيا لتهتدون ولتعليم الامازيغ بالمداشر والقرى اللغة العربية الفصحى ليتجاوبوا مع الجميع وابنائهم والغاء تعهلم لهجة الامازيغ اللالاتي هي عبارة على رموز للسحر قديما واللاتي تثقل كاهل اللاتلاميد بالمدن بزيادتها للضغط على التلميد

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