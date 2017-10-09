مسؤول حكومي بلجيكي يهاجم المغرب

احتجت سفارة المغرب ببروكسل بشدة، على تصريحات كاتب الدولة البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكن، الذي ذكر، في حديث نشرته السبت الماضي الصحف البلجيكية، المغرب من بين ” البلدان التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان “.

وجاء في بيان توضيحي موجه لوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، أن “سفارة المغرب لدى بلجيكا تعبر عن احتجاجاتها الشديدة واستيائها العميق عقب تصريحات كاتب الدولة البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكن”.

وأكدت سفارة المغرب في هذا البيان، الذي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منه اليوم الإثنين، أن تصريحات فرانكن تدل على وجود ” نقص واضح في معرفة آليات التعاون والحوار الدائمين بين البلدين في مختلف المواضيع “.

وشدد البيان على أن “هذه التصريحات غير مقبولة سياسيا، وغير ملائمة تماما”.

واعتبرت السفارة أنه “من المؤسف أن يصدر هذا النوع من التصريحات المجازفة، والاستفزازية وغير الملائمة من عضو في الحكومة البلجيكية، في وقت وصلت فيه العلاقات الوثيقة بين البلدين إلى درجة من الكثافة الاستثنائية على جميع المستويات من أجل تعاون متعدد الأشكال وروابط صداقة قوية ومن مستوى عال”.

وحرصت سفارة المغرب على التأكيد في هذا الصدد، على أن المراحل التي قطعتها المملكة المغربية من أجل تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان لا تحتاج إلى تأكيد، وتحظى اليوم باعتراف وإشادة دولية على مستوى جميع الهيئات، خاصة من طرف مملكة بلجيكا والاتحاد الأوربي والمجموعة الدولية.

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