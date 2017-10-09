الإثنين 09 أكتوبر 2017
مسؤول حكومي بلجيكي يهاجم المغرب

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1 تعليق

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    مغربي وطني

    بالعكس المغرب الوحيد التي يطبق حقوق النسان في العالم لدرجة اصبح يستغلها المشرملين والسراق البقاصرين والبمعربدين حملت السيوف وتساهلت المحاكم وانعدم تطبيق الامن بالقوة والغي نضام الشرع والقانون وترفهت السجون لارضاء الفتوى وتكاثر المجرمون القاصرون والجرائم وفسد التلاميد مع مع تلميدات عاريات ىكاسيات بالتسامر امام المؤسسات بياستغلال فتوى الحقوقر لاالمسيحية اما دولة بلجيكا شبابها كله مثلي مجوسي بدولة القمار والخمر والفساد وهم الضالين عند الله اما المغرب سيتحرر ويستقل من فتوى المسيح التي فرضت عليه من شيطيبن اوروبا الاستعمارية وينضم القانون والشرع المغربي الاصلي ليربي ابنائه تحت لوائه الاجتماعي وتقاليده العربية وفتواكم وافكاركم لاتهمنا نحن علاقة مع الدول العربية وليس المجوسية الضالة

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