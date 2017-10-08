صور احتفالات الجماهير بفوز الأسود

اجتاحت جماهير البيضاء وباقي المدن ملعب محمد الخامس مساء أمس السبت، لمساندة المنتخب الوطني أمام الغابون، من أجل تصدر مجموعته في إقصائيات كأس العالم روسيا 2018، ووضع قدم أولى في المونديال الروسي.

ولعبت الجماهير دورا فعالا في الدفع بالمنتخب إلى فوز ثمين، لتلقى في نهاية المباراة تنويها كبيرا من قبل اللاعبين والطاقم التقني للمنتخب بقيادة الفرنسي هيرفي رونار.

وواصلت الجماهير احتفالاتها بعد تحقيق الفوز، إذ عبرت عن سعادتها لقرب من المنتخب من التأهل إلى كأس العالم، بعد غياب دام 20 سنة.

تعليقات