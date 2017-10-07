الأحد 08 أكتوبر 2017
الأسود يضعون قدما في مونديال روسيا

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    bravo les gas
    jeu professionnel
    jeu calme
    des passes precises
    defense
    felicitation les lions
    لقد اسعدتونا

    الرد

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