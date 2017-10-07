الأسود يضعون قدما في مونديال روسيا

وضع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قدما في مونديال روسيا 2018، اليوم السبت، بعد فوز مهم ومقنع أمام الغابون بثلاثة أهداف لصفر، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء أمام 50 ألف متفرج.

وظهر الأسود بقيادة هيرفي رونار بمستوى جيدا، أبهر به ملايين المغاربة، إذ عرفت المباراة تألق كل اللاعبين مثل حكيم زياش ومبارك بوصوفة ونور الدين أمرابط، وخاصة خالد بوطيب الذي سجل 3 أهداف.

وبهذا الفوز تصدر الاسود مجموعتهم برسم إقصائيات كأس العالم بتسع نقاط، متقدمين على كوت ديفوار بنقطة، في انتظار المباراة الأخيرة بين المنتخبين بأبيدجان بعد أيام، والتي ستكون حاسمة لمعرفة المتأهل لمونديال روسيا رسميا.

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