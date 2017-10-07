الأحد 08 أكتوبر 2017
3 قتلى في الهجوم على قصر ملك السعودية

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1 تعليق

  1. 1

    مغربية

    انها ايران الداغشية الملعونة بالامس فجر سادجها امام المكعبة والان القصر حفض الله البيت الحرام وحراسه الاشاوس من ملك ووزارة وحراس من بطش ايران الارهابية وانزل الله العقاب الشديد للفاعلين الجبناء الكفار اللهم احمي بيتك المحرم من الطغات

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