3 قتلى في الهجوم على قصر ملك السعودية

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، الهجوم على القصر الملكي بجدة.

وأوضحت الوزارة أن مسلحا قتل أمام القصر، بعد أن قتل حارسين.

وطوق الأمن السعودي القصر والمناطق المجاورة له، في أقوى وأعنف هجوم على المملكة منذ مدة.

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