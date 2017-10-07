3 قتلى في الهجوم على قصر ملك السعودية

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، الهجوم على القصر الملكي بجدة.
وأوضحت الوزارة أن مسلحا قتل أمام القصر، بعد أن قتل حارسين.
وطوق الأمن السعودي القصر والمناطق المجاورة له، في أقوى وأعنف هجوم على المملكة منذ مدة.
أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، الهجوم على القصر الملكي بجدة.
وأوضحت الوزارة أن مسلحا قتل أمام القصر، بعد أن قتل حارسين.
وطوق الأمن السعودي القصر والمناطق المجاورة له، في أقوى وأعنف هجوم على المملكة منذ مدة.
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1 تعليق
مغربية
انها ايران الداغشية الملعونة بالامس فجر سادجها امام المكعبة والان القصر حفض الله البيت الحرام وحراسه الاشاوس من ملك ووزارة وحراس من بطش ايران الارهابية وانزل الله العقاب الشديد للفاعلين الجبناء الكفار اللهم احمي بيتك المحرم من الطغات