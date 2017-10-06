اختطاف فتاة واغتصابها جماعيا

عاشت مصالح الأمن بعين السبع بالبيضاء، ليلة الاثنين الماضي، حالة استنفار بعد اختطاف أفراد عصابة كانوا على متن سيارة، فتاة كانت رفقة قريبها على متن دراجة نارية، واحتجزوها بشقة بسيدي البرنوصي، قبل اغتصابها جماعيا. وتمكنت الشرطة من اعتقال المتهمين الأربعة في ظرف قياسي، قبل أن تحيلهم الأربعاء الماضي على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بجناية تكوين عصابة واختطاف فتاة واحتجازها واغتصابها، الذي أمر بإيداعهم سجن عكاشة وإحالتهم على قاضي التحقيق.

وكانت الضحية متوجهة إلى منزلها ليلا رفقة قريب لها على متن دراجة نارية، بمنطقة عين السبع، ففوجئت بسيارة بها أربعة شباب، تحاصرهما وتجبرهما على التوقف، ونزل منها ثلاثة منهم مدججين بأسلحة بيضاء، عرضوا القريب للعنف وسلبوه أمواله وهاتفه المحمول، قبل أن يختطفوا الفتاة ويركبوها في السيارة وينطلقوا بها صوب وجهة مجهولة.

وتوجه قريب الضحية على الفور إلى مصلحة الشرطة القضائية وأشعر مسؤوليها بواقعة الاختطاف، فشنت الشرطة حملات أمنية موسعة بالمنطقة لإنقاذ الفتاة واعتقال أفراد العصابة.

وبدت المهمة في البداية شبه مستحيلة، بحكم ان قريب الضحية اكتفى بذكر نوع السيارة دون رقم لوحتها، بحكم صدمة اختطاف قريبته، إلا أن الحملات المتواصلة، والتي أشرف عليها رئيس الفرقة الجنائية، أسفرت عن العثور على الضحية في وضع صحي مزر، ما بين تقاطع منطقة عين السبع والحي المحمدي، فأخبرت الشرطة أنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل المتهمين.

رافقت الضحية عناصر الشرطة، فدلتهم على مكان وجود الشقة، إلى أن بلغوا أحد أحياء سيدي البرنوصي، حيث عاينت الشرطة سيارة شبيهة بتلك التي امتطاها المتهمون مركونة بالحي، ففرضت عليها مراقبة، إلى أن حاول الشاب ركوبها، فتمت محاصرته واعتقاله.

تعرفت الضحية على الموقوف وأكدت أنه فرد من العصابة، فاعترف أن باقي شركائه يوجدون في الشقة، فدلهم عليها، لتتم مداهمتها واعتقال الجميع.

وأشعرت النيابة العامة باعتقال المتهمين، فأمرت بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، وأثناء تنقيطهم تبين أن بعضهم من ذوي السوابق.

مصطفى لطفي

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