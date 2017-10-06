السبت 07 أكتوبر 2017
اختطاف فتاة واغتصابها جماعيا

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1 تعليق

  1. 1

    guazari

    السلام عليكم تحية الصحيفة و تحية رجال الامن على المجهودات

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