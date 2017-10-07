الأحد 08 أكتوبر 2017
دراسة ..الحرمان من التعليم أكبر مسببات الفقر

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1 تعليق

  1. 1

    طالب حر

    التعليم بدون تربية لاينتج الصالحين والفقر هو فقد التربية وليس الاكل واصلا اصبح الكل شبه مشرمل لاعلاقة له بالتعليم الا لاستغلال الاوقات الفارغة لتمرير الوقت للصداقة المجانية واستهلاك المخدرات والتحريض على الفساد وتعليم السرقة والعنف والحقد ورمى اللوم على الحكومة لغسل الوجه

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