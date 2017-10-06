الأحد 08 أكتوبر 2017
المكي ناشيد: التربية الإسلامية والإصلاح المفترى عليه

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1 تعليق

  1. 1

    عاشق المعرفة

    والله كرجل تعليم من جيل السبعينيات لم اتفاءل قط على تنصيب السيد محمد حصاد كوزير للتعليم .

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