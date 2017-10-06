السبت 07 أكتوبر 2017
نمو مهم في قطاع السياحة في 2016

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1 تعليق

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    ساكنةالبيضاء

    المشكل السي ساجيد ان هناك نمو قطاع الطرق المشرملين يعتدون ويسرقون وينصبون عن السياح وان الامن منعدم بفتوى الحقوق المسيحية التي بثت الفثنة والتسيب بالحرية المفرطة وما اصبح عليه الشارع من عنف وعربدة ومواجهات مع الامن وقاصرين حملة السيوف مستغلين فتوى الحقوق المسيحية لبث الثنة والتهرب من السجن والعقاب لان هناك ترفيه بالسجون وتساهل بالقضاء ونبقى معنفين مع دواغش الشارع

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