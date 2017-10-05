هل يرفع المنع عن “التيفوات” والفصائل في مباراة الأسود ؟

أكدت مصادر متطابقة للصباح، أن سلطات الدار البيضاء منحت ترخيصا لبعض أفراد الفصائل المشجعة للرجاء الرياضي، من أجل تجهيز “تيفو” بملعب محمد الخامس، برسم مباراة المغرب والغابون بعد غد السبت، لحساب الجولة الخامسة من إقصائيات كأس العالم.

وأوضحت المصادر نفسها، أن الاتفاق تم بين الجامعة الملكية لكرة القدم وأفراد الفصائل المذكورة، وذلك رغم منعها في الفترة السابقة بمباريات البطولة الوطنية بسبب الشغب، وهو ما يعني رفعه مؤقتا بمباراة الأسود.

وأكد موقع “le 360” الخبر، مبرزا من مصادره الخاصة أن الفصائل بدأت مهامها من أجل تجهيز “التيفو” لمباراة السبت.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها لبعض أفراد “الإلترات” الذين يجهزون “التيفو” لمباراة المغرب والغابون.

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