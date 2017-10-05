السبت 07 أكتوبر 2017
هل يرفع المنع عن “التيفوات” والفصائل في مباراة الأسود ؟

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2 تعليقات

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    مغربية

    بل يجب رفع درجات الامن بالملعب بقوة القانون بالضرب على ايدي اي معنف صعلوك لان التفوات تزيد فثنة المشرملين ردود السجون المقرقبين دواغش الشارع الدين لاعلاقة لهم بالرياضة سوى للعربدة وبث الفثنة والمواجهات بين الامن للصورة وجب على الامن استعمال السلاح في مواجهة كل من يواجههم من المشرملين في صورة جمهوركجميع الدول

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