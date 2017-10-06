الأحد 08 أكتوبر 2017
حافلات بمواصفات عالية الجودة بجهة الرباط سلا القنيطرة قريبا

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1 تعليق

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    احمد متا

    المشكل العويص في البشر وليس في العتد ولقد تدكرت انني شعرت بفرح كبير يوم دشنت محطة القامرا في الثمانينيات من القرن الماضي ممنوع السماسرة ممنوع المتسولين في الحافلة ممنوع المتطفلين التوقيت مضبوط وﻻيدخل الى مكان الحافﻻت اﻻ من يحمل تدكرة سفر وقيل خروج الحافلةطلع المراقب ففحص الوثائق ولوازم اﻷمان واجهزة إطفاء الحريق ثم تمني للمسافرين السلامة والوصول بخير قلت في نفسي هده بداية موفقة في طريق الدول المتقدمة ان شاء الله لكن بعد ثﻻثة اشهر انقضى شهر العسل وانتهت الحملة او الموسم فرجعت حليمة الى عادتها القديمة ففي احد اﻷيام وبمجرد نزولي من السيارة الصغيرة التي اقلتني من باب اﻷحد تفاجئت بمحموعة من الوسطاء كل يريد اﻹستئثار بي الشريف وجدة الشريف اكادير دابا طنجة فاس وبصعوبة كبيرة تخلصت منهم فقطعت التدكرة من الشباك فوجدت ان ماقيل لي غير صحيح بالمرة فودعت القامرة ومحطتها واخدت اتنقل بواسطة السيارات الكبيرة او القطار رغم التكلفة الباهضة

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