الملك يعزي رئيس المكسيك

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى إنريكي بينا نييتو، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب المكسيك، مخلفا العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس بينا نييتو، باسم جلالته وباسم الشعب المغربي، ومن خلاله لمجموع الشعب المكسيكي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق عبارات المواساة والتضامن، مقرونة بمتمنيات جلالته بالشفاء العاجل للمصابين، وبدعواته إلى الله عز وجل أن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى ويشملهم بواسع رحمته وغفرانه.

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