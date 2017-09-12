بوريطة بالقاهرة للمشاركة في مجلس الجامعة العربية

افتتحت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بالقاهرة، أشغال الدورة العادية ال 148 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

ويمثل المملكة في هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.

كما يحضر أشغال الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويبحث هذا الاجتماع، الذي تتولى جيبوتي رئاسته الدورية، مجموعة من القضايا، في مقدمتها القضية الفلسطينة، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).

كما يبحث المجلس، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية وخاصة النازحين العراقيين.

ويناقش هذا اللقاء أيضا، قضايا أخرى تتعلق بمخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع كذلك، مناقشة تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين الـ147 والـ148، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الخاصة بقمة عمان 2017. وسبق قبيل اجتماعات الدورة الجديدة لمجلس الجامعة، عقد عدد من اللقاءات الوزارية، منها اجتماع الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوارالسياسي العربي الياباني امس الاثنين، بمشاركة وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية اليابان، واجتماعين لهيئة متابعة تنفيذ القرارات، الأول على مستوى المندوبين والثاني على المستوى الوزاري، لمناقشة التقرير النصف السنوي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالأردن.

كما عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين يومي 10 و11 شتنبر الجاري، اجتماع لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية الحالية.

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