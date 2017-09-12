ساجد بصربيا ومونتينيغرو

يقوم محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، خلال الفترة ما بين 15 و19 شتنبر الجاري، بزيارتي عمل لكل من صربيا ومونتينيغرو.

وخلال زيارته لبلغراد سيجري ساجد مباحثات مع عدد من المسؤولين وبالخصوص زورانا ميهاجلوفيتش، نائبة الوزير الأول ووزيرة التجهيزات والنقل.

كما يتم التوقيع بالمناسبة على اتفاقية للنقل الجوي بين البلدين. ويترأس ساجد الجمعة ببلغراد، افتتاح الأسبوع الثقافي المغربي بصربيا والذي سيشكل مناسبة للجمهور المحلي للإطلاع على الأوجه الثقافية والفنية للمغرب من خلال العروض الفنية والموسيقية ومعرض الصناعة التقليدية والفنون.

وفي بودروديغا عاصمة مونتينيغرو سيجري ساجد الإثنين مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين بالخصوص عصمان نوركوفيتش، وزير النقل والملاحة وكمال بيريسيك وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

كما سيجري ساجد مباحثات مع نظيره في مونتينيغرو يتم في أعقابها التوقيع على اتفاق للتعاون بين البلدين في المجال السياحي.

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