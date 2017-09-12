ترامب يواجه القضاء مجددا بسبب المهاجرين

أقامت كاليفورنيا وثلاث ولايات أخرى، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين، فيما يتصل بقراره إنهاء إجراءات الحماية للأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطرق غير مشروعة حين كانوا أطفالا.

وقال مدعي عام كاليفورنيا زافيير بيسيرا، إن خطوة ترامب إلغاء برنامج الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة “داكا”، والذي حمى هؤلاء من الترحيل ووفر لهم تصاريح العمل سيتسبب في مشكلة اقتصادية في الولاية الأمريكية، صاحبة أعلى كثافة سكانية والتي تعتمد على العمال المهاجرين.

وانضمت مينيسوتا ومين وماريلاند إلى كاليفورنيا في إقامة الدعوى، أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه سينهي البرنامج الذي وضعه سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عام 2012، وذلك اعتبارا من مارس المقبل، ممهلا الكونغرس ستة أشهر لتحديد مصير نحو 800 ألف شاب، يشملهم البرنامج الذي يطلق عليه اسم “الحالمون”.

تعليقات