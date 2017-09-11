رئيس موريتانيا يرفض استقبال السفير المغربي

رفضت السلطات الموريتانية، استقبال السفير المغربي بنواكشوط حميد شبار، وذلك لأسباب مجهولة.

وقال موقع “الأنباء” الموريتاني، إن سفير جلالة الملك إلى موريتانيا شبار، صدم برفض الموريتانيين منحه تأشيرة العمل بشكل غريب، وهو ما يعني تعنت الموريتانيين مجددا ورفضهم بناء علاقة جيدة مع المغرب، رغم كل ما قامت به المملكة أخيرا اتجاه هذا البلد، على غرار زيارة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران للعاصمة نواكشوط.

وحسب الموقع نفسه، فإن الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز، يرفض تعيين شبار سفيرا للمغرب بموريتانيا، ويتمنى شخصا آخر.

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