عموتة ينتقد الإدارة واللاعبين بعد هزيمة الفتح

انتقد الحسين عموتة، مدرب الوداد الرياضي، المكتب المسير واللاعبين، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق الأحمر بملعبه، أمام الفتح الرياضي أمس الأحد، برسم الدورة الأولى من البطولة الوطنية في موسمها الجديد.

وقال عموتة، “لم نكن مركزين بالشكل الصحيح، لأن معنويات اللاعبين كانت مشتتة. على الجميع في نادي الوداد تحمل المسؤولية. نحن نتحمل مسؤوليتنا، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته”.

وأضاف مدرب الوداد أن فريقه عانى في الفترة الأخيرة لإجراء المباريات الإعدادية، بسبب غياب ملعب.

وبخصوص اللاعبين الأجانب، أكد عموتة أنهم التحقوا متأخرين عن الفريق، مبرزا أنه طالب المكتب المسير بمتابعة لاعبين لتكون قاعدة اختياراته كبيرة، دون جدوى، محملا بذلك المسؤولية “للجميع” بالنادي، على حد قوله.

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