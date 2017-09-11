معدل الجرائم يضع المغرب في الرتبة 43 عالميا

قال موقع “نومبيو” العالمي، المتخصص في الإحصائيات والاستطلاعات، إن المغرب حل في الرتبة 43 عالميا، في دراسة أجريت على الدول التي تعرف أكبر معدلات الجرائم في العالم.

ونقلت جريدة “الأخبار” الخبر، مبرزة أن المملكة حلت حسب الموقع العالمي نفسه، في الرتبة السادسة عربيا، وراء سوريا وليبيا والجزائر ومصر ولبنان.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الموقع المذكور يعتمد في تصنيفه على معدل الجرائم في دول العالم، إذ وصل معدل المغرب ل 48 في المائة.

وأكدت بدورها جريدة “الأحداث المغربية” الخبر، مبرزة أن نوعية الجرائم الأكثر انتشارا بالمملكة، هي سرقة الممتلكات والاعتداءات الجسدية والسرقات.

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