نيمار يتحدى برشلونة والريال بدوري الأبطال

قال النجم البرازيلي دا سيلفا نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، إن فريقه قادر على تحقيق لقب دوري أبطال أوربا، بحكم الجودة الذي بات يتوفر عليها من خلال تشكيلة قوية.

وأوضح نيمار، الذي اعتبرت صفقة انتقاله من برشلونة إلى باريس ب “صفقة القرن”، في تصريح لصحيفة “سان سبورت” البريطانية، إن باريس يدخل المنافسة الأوربية غدا الثلاثاء، بأمل تحقيق الانتصارات المتتالية، لتصدر مجموعته، قبل التفكير في الفوز باللقب الأوربي.

ويلعب باريس أمام سيلتيك غلاسكو غدا، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوربا موسم 2017/2018.

وقال نيمار، “لا نفكر فقط في الفوز بدوري الأبطال، ولكن هذه المنافسة مهمة جدا، وعلينا التركيز عليها أكثر”.

وأضاف “هناك فرق قوية تنافس على اللقب، لكننا سنفكر في أنفسنا أولا”.

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