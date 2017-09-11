هكذا تورطت السعودية في هجمات 11 شتنبر

قالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، إنها تتوفر على “أدلة جديدة ضد المملكة العربية السعودية في الدعوى القضائية المتعلقة بأحداث 11شتنبر، المرفوعة أمام محكمة نيويورك”.

وأوضحت قناة “أورو نيوز”، نقلا عن الصحيفة الأمريكية، أن هذه الأدلة، “قد ثبت فيها تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن، وتمويل أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات الإرهابية”.

ونقلت الصحيفة تصريحا لشون كارتر، “أحد أبرز المحامين الذين يمثلون عائلات الضحايا الذي بلغ عددهم 1400 أمريكي، إن الأدلة الجديدة تظهر تمويل السفارة السعودية في واشنطن للهجمات قبل سنتين من تنفيذ العملية الإرهابية. إذ قامت بدفع تذاكر سفـر لعميلين سعوديين انتقلا من فينيكس إلى واشنطن في مهمة استكشافية يتدربان من خلالها على كيفية خطف الطائرات الأمريكية، التي تم استخدامها في هجمات نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا”.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الطالبين محمد القضابين وحمدان الشلاوي، “ينتميان إلى شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة وشاركا في تنفيذ “المؤامرة الإرهابية”، حسب ما جاء في وثائق مكتب التحقيقات الفيديرالية.

وحسب المحامي نفسه، فإن الوثائق المقدمة، “تثبت تورط مراجع سعودية رسمية في الدعم المالي واللوجيستي للعملية الإرهابية”.

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