طقس الثلاثاء .. درجات الحرارة في تراجع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يكون الطقس، غدا الثلاثاء، حارا نوعا ما بالسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وبأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

كما ستتشكل سحب منخفضة بالقرب من بعض السواحل، حيث يحتمل أن تكون مصحوبة بكتل ضبابية وذلك خلال الليل والصباح، في حين ستكون الأجواء مستقرة مع ظهور بعض السحب المنخفضة جوار السواحل الوسطى والجنوبية، وسيكون الطقس مشمسا على العموم بباقي الأرجاء الأخرى. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بالمناطق الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و20 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، ومابين 36 و41 درجة بكل من السايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وأقصى الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 31 و36 درجة فيما تبقى من الأنحاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين الدار البيضاء وطرفاية، وسيصبح محليا هائجا الى قوي بعد الظهر بين الدار البيضاء وكاب غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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