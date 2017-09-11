الأمم المتحدة تدين “القتل الوحشي” للروهينغا

شجب الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، “العملية الأمنية الوحشية” ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين بميانمار، التي قال إنها “لا تتناسب” مع هجمات شنها المتمردون الروهينغا الشهر الماضي.

وقال الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن أكثر من 270 ألف شخص فروا إلى بنغلادش والمزيد محاصرون عند الحدود وسط تقارير بحرق قرى وجرائم قتل خارج إطار القانون.

وأضاف “أدعو الحكومة إلى إنهاء عمليتها العسكرية الوحشية الحالية مع تحمل مسؤولية كل الانتهاكات التي وقعت وتغيير نمط التمييز الشديد واسع الانتشار، ضد السكان الروهينغا. الوضع أصبح مثالا للتطهير العرقي”.

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