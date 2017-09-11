الصين تستعد لمنع السيارات التي تعمل بالوقود

أعلنت الصين، السوق الأولى للسيارات في العالم، أنها تعمل على وضع جدول زمني “لحظر” إنتاج وبيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، ما يشكل هدفا ضخما يشجع منذ الآن على تطوير السيارات الكهربائية.

وصرح نائب وزير الصناعة شين غوبين في نهاية الأسبوع الماضي، أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات “باشرت أبحاثا” حول هذا الموضوع و”ستضع جدولا زمنيا على ارتباط بالإدارات المعنية”.

وبالتالي ستحذو بكين حذو فرنسا وبريطانيا، اللتين أبلغتا مؤخرا عن عزمهما على حظر بيع السيارات العاملة بالديزل والبنزين في أسواقهما بحلول العام 2040.

وأكد شين في كلمة ألقاها أمام منتدى للسيارات في تيانجين، إن “مثل هذه التدابير ستقود إلى تغييرات عميقة في بيئة صناعة السيارات في الصين”، بحسب مقتطفات من خطابه نقلتها وسائل الإعلام.

وتابع “سيترتب على الشركات التزاما بالمطالب المفروضة، تحسين مستوى ادخار الطاقة في السيارات التقليدية والعمل بشكل نشط على تطوير السيارات العاملة بالطاقات النظيفة”.

وساهم هذا الخطاب في ارتفاع سهم “بي واي دي” الشركة الصينية المتخصصة في صنع السيارات الكهربائية، اليوم الاثنين في بورصة هونغ كونغ، حيث بلغ ارتفاعه حوالى 6% في المائة.

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